بابا الفاتيكان يعلن عدم تمكنه التوجه لباريس لحضور إعادة فتح كنيسة نوتردام

فاطمة شوقى

استبعد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان ، إمكانية زيارة فرنسا لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام حيث أنه يتزامن مع احتفال تقليدى اعتاد البابا الاحتفال به فى روما ، حسبما قالت إذاعة الفاتيكان.

وقال خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة البابوية في 13 سبتمبر، أعلن البابا بحزم: "لن أذهب إلى باريس".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا البابا فرانسيس لزيارة باريس لحضور إعادة افتتاح الكاتدرائية التاريخية التي طال انتظارها، والتي من المقرر أن تتم في 8 ديسمبر، ولكنه تقليديا، يحتفل البابا بعيد "حبل بلا دنس".



وفي عام 2019، حزن العالم على الأضرار الناجمة عن حريق دمر البرج المصنوع من خشب البلوط الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا والسقف الخشبي لكاتدرائية باريس التي يعود تاريخها إلى القرون الوسطى والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ثمانية قرون.



تمت إزالة الكنوز الدينية والفنية الهامة من الكاتدرائية عندما اندلع الحريق، بما في ذلك بقايا تاج الشوك للمسيح.

ولم تعثر السلطات حتى الآن على دليل على أن الحريق لم يكن حادثا؛ وخلص تحقيق أولي أجري في الأشهر التي تلت الحريق إلى أنه ربما يكون ناجما عن عطل كهربائي.



بعد وقوع الكارثة مباشرة تقريبًا، بدأ الجدل حول ما إذا كان سيتم ترميم الكاتدرائية كما كانت قبل الحريق أو تحديثها بتصميمات وتفاصيل معمارية حديثة فوق الجزء القديم من الكنيسة.



وأصدر البرلمان الفرنسي بعد ذلك قانونًا ينص على أن إعادة الإعمار "تحافظ على المصلحة التاريخية والفنية والمعمارية" للهيكل الأصلي.



والجدير بالذكر أن البرج لم يكن أصليًا في المبنى الذي يبلغ عمره 800 عام، حيث تمت إضافته خلال عملية تجديد في القرن التاسع عشر.

وفي عام 2020، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، وسط جدل حول إمكانية تصميم جديد ومعاصر، أنه سيتم إعادة بنائه ليكون نسخة طبق الأصل من الذي تم تدميره.

وقالت منظمة أصدقاء نوتردام دي باريس، وهي منظمة غير ربحية تدعم عملية التجديد، إن البرج الجديد مبني بإطار من خشب البلوط مغطى بالرصاص، تمامًا مثل البرج القديم.

بدأ بناء الكاتدرائية في الأصل عام 1160 واستغرق ما يقرب من قرنين من الزمان. على الرغم من أن معظم العمل قد اكتمل في عام 1260، إلا أنه تم الانتهاء منه أخيرًا في عام 1345.

رحلة إلى جزر الكناري

وبينما لا يخطط البابا فرانسيس لزيارة باريس لإعادة الافتتاح، فقد أعرب عن رغبته في السفر إلى جزر الكناري، وهي أرخبيل إسباني يتمتع بالحكم الذاتي قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، وذلك جزئيًا لزيارة سكانها المهاجرين.

وقال البابا فرانسيس أيضًا إنه يود الذهاب إلى موطنه الأرجنتين، لكن "الأمر لم يتقرر بعد" لأن "هناك عدة أشياء يجب حلها أولاً"، كما أنه أعرب عن رغبته فى زيارة الصين ، وقال إنها دولة عظيمة.