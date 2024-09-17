انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" في محافظة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، من ميدان الشهداء الذي شهد إطلاق اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد ، شارة البدء للمبادرة الرئاسية "بداية" بالمحافظة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية .

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شهد احتفالية إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"من منطقة المنصة في ساحة الشعب، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعد المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” أحد محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية “بداية”، والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان.

يذكر أن هذه المبادرة المهمة تم إطلاقها من قبل رئيس الجمهورية في سبتمبر 2024، وتعد من أهم المبادرات التي تركز على تنمية المواطن المصري، وتستمر بداية لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، كمحور من محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية والذي بهدف إلى العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية ويشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ 65 عاما.

وتتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

التعليم



وبالنسبة لملف التعليم فتهتم المبادرة بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية في ملف الصحة وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، إضافة إلى دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية، وأيضًا تعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

فرص العمل



وعن تأمين فرص العمل، فالمبادرة معنية بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، حيث سيتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.



اطلاق المبادرة



الاستعدادات للاطلاق



القيادات التنفيذية



المحافظ والنائب



بعض السيارات الخدمية



جانب من الاطلاق



سيارات