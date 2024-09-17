انتظام أعمال لجنة قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفنى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف مع مسؤولي التعليم الفني سير أعمال لجنة قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني ( صناعي ، زراعي ، تجاري ، فندقي )، والذي يأتي حرصاً على مصلحة الطلاب وتحقيقاً لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، جاء ذلك خلال تواصله مع المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني.

وأكد المهندس كامل أبو طالب استمرار عقد لجنة قبول طلاب الدمج الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025 لليوم الثاني على التوالي، حيث يتم عقدها بمدرج مدرسة الصناعات الميكانيكية العسكرية على مدار ثلاثة أيام والتي بدأت أمس وتختتم غداً الأربعاء .

وأضاف أن تكليفات هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بتوفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات للطلاب وتوفير سبل الراحة وكذلك لعمل اللجنة، مشيرا إلى أنه تقوم اللجنة التي تضم ( مدير عام التعليم الفني ، عضو التأمين الصحي ، التربية الإجتماعية ، والتربية النفسية ، ومديري إدارات التعليم الفني بالمديرية ( صناعي ، زراعي ، تجاري ) بتحديد النوعية والتخصص الملائم حسب حالة كل طالب.