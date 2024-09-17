انتشال جثة طالب غرق فى ترعة بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا داخل ترعة الفؤادية، بقرية الرزقة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.





تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، اخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد غرق طالب داخل ترعة الفؤادية في مركز أبو تشت، وتبين مصرع وجيه سعد، 15 عامًا، مقيم بقرية الحسينات، غرقًا داخل ترعة الفؤادية في مركز أبوتشت، وتم انتشال جثته.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



