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اليوم السابع ينعى الزميل أحمد قاعود

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 11:21 ص
اليوم السابع ينعى الزميل أحمد قاعود الزميل أحمد قاعود
كتب محمد فؤاد

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ينعى اليوم السابع فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود، والذي توفى اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

ويتقدم اليوم السابع بخالص العزاء إلى أسرة وأصدقاء المتوفى سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وقد رحل عن عالمنا، منذ قليل، فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود، بعد صراع طويل مع المرض، والذى اتسمت أعماله بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدماً فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكاراً واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى اليوم السابع، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.







فنان الكاريكاتير

أحمد قاعود

رحيل أحمد قاعود

فن الكاريكاتير



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