الهجرة غير الشرعية على رأس مباحثات بريطانية إيطالية

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زور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حاليا إيطاليا حيث يناقش مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني سبل مكافحة أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والنظر بشكل خاص في التعاون الإيطالي الليبي لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا.



وذكرت شبكة /بي بي سي/ البريطانية، أن أزمة الهجرة غسر الشرعية على رأس أجندة مباحثات ستارمر وميلوني،لا سيما مع نجاح إيطاليا في خفض تدفقاتها إلى سواحلها الجنوبية بشكل ملحوظ.



وتجد بريطانيا صعوبة كبيرة في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش، مع زيادة أعداد المهاجرين بشكل كبير خلال العام.