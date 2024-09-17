اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الهجرة غير الشرعية على رأس مباحثات بريطانية إيطالية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:00 ص
الهجرة غير الشرعية على رأس مباحثات بريطانية إيطالية مهاجرون
أ ش أ

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زور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حاليا إيطاليا حيث يناقش مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني سبل مكافحة أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والنظر بشكل خاص في التعاون الإيطالي الليبي لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا.


وذكرت شبكة /بي بي سي/ البريطانية، أن أزمة الهجرة غسر الشرعية على رأس أجندة مباحثات ستارمر وميلوني،لا سيما مع نجاح إيطاليا في خفض تدفقاتها إلى سواحلها الجنوبية بشكل ملحوظ.


وتجد بريطانيا صعوبة كبيرة في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش، مع زيادة أعداد المهاجرين بشكل كبير خلال العام.







الهجرة غير الشرعية

بريطانيا

ايطاليا

الهجرة الى ايطاليا




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