اليوم السابع
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الناتو: روسيا لم تقم بأى تحركات نووية تستدعى الرد

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:18 ص
الناتو: روسيا لم تقم بأى تحركات نووية تستدعى الرد ستولتنبرج
أحمد علوى

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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن الحلف لم يسجل أي تحركات أو إجراءات من قبل روسيا في المجال النووي تستدعي ردا من الغرب.

وقال ستولتنبرج في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية ردا على سؤال عما إذا كان الحلف يخشى أن يتصاعد النزاع إلى صراع عالمي ونووي بمجرد السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي: "نحن نراقب تحركات روسيا عن كثب، وحتى الآن.. لم نر أي تغييرات في تموضع القوات النووية بما يتطلب تغييرات من جانبنا".

وزعم ستولتنبرج أن "دعم حلف الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية لا يجعله طرفا في النزاع".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلقا على احتمال إصدار إذن غربي لنظام كييف بضرب عمق الأراضي الروسية بأسلحة بعيدة المدى إن حلف "الناتو" لا يناقش احتمال استخدام كييف للصواريخ الغربية بعيدة المدى فحسب بل ويتخذ في الواقع قرارا حول مشاركته المباشرة في النزاع الأوكراني.

وشدد بوتين على أن المشاركة المباشرة للغرب في الأزمة الأوكرانية ستغير جوهر الصراع بشكل كبير وهذا سيعني أنهم في حالة حرب مع روسيا الاتحادية.







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