المهندسة المتهمة بإجراء عمليات تجميل تستأنف على حكم حبسها عامين

كتب كريم صبحى

تقدمت المهندسة متهمة بإجراء عمليات تجميل فى مدينة نصر، باستئناف على حكم حبسها عامين، بتهمة ممارسة مهنة الطب بدون ترخبص وانتحال صفة، وإجراء عمليات تجميل داخل مركز على أنها طبيبة تجميل.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة انتحلت صفة طبيبة، وأجرت العشرات من عمليات التجميل داخل مركزها الطبى بمدينة نصر منهم مشاهير، وتبين أنها مهندسة.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة تملك مركز تجميل شهير فى منطقة مدينة نصر، وتقوم بعمل دعاية لها على مواقع التواصل الاجتماعى على أنها طبيبة تجميل، حيث أجرت العديد من عمليات التجميل داخل المركز، وتم القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.