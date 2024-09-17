المحاصيل الزيتية منوره غيطان المنيا بموسم حصاد السمسم والذرة والفول الصويا

المنيا-حسن عبد الغفار

تعد الزراعة هى صناعة اهل المنيا، وهى مصدر العمل لأغلب السكان بالمحافظة، وتتميز المحافظة بأجوائها المميزة والتربة الجيدة، لذلك تتنوع الزراعات بها خلال الموسم الصيفى والشتوى، وتعد النباتات الطبية والعطرية والنباتات الزيتية اهم أنواع المحاصيل التى تشتهر بها المحافظة مثل السمسم والفول الصويا والذرة الشامية.

تلك المحاصيل التى يطلق عليها المحاصيل الصيفية، ويعد يوم الحصاد يوم عرس للمزارعين خاصة مع الإنتاجية العالية للمحصول، حيث يبدا الحصاد كل عام فى أول شهر أغسطس.

محصول السمسم

مزارع السمسم بمحافظة المنيا، تتركز زراعته فى مراكز شمال المحافظة ووسط ويعد مركز بنى مزار ومطاى والمنيا اكثر المراكز زراعة للسمسم وتزرع المنيا مساحة بين 4إلى 5الاف فدان بطول المحافظة وذلك بخلاف المساحات خارج الزمام.



ويعد محصول السمسم من المحاصيل الزيتية عالية الإنتاج، وإنتاج الزيوت منها عالى الجوده، ويوجد علية إقبال كبير من المصانع سواء فى الداخل أول الخارج، وقد تلاحظ في الفترة الأخيرة توسع المزارعين فى زراعة المحصول حتى وصلت زراعته إلى مركز المنيا.



وقد إنتشرت زراعة السمسم فى الفترة الأخيرة مع إرتفاع إنتاجية المحصول حيث تصل انتاجية الفدان من 500إلى 600 كيلو، وهو أعلى الزراعات فى انتاج الزيوت، ويبدأ موسم الحصاد، فى سبتمر مع المحاصيل الزيتيه الأخرى.



قال عادل رمضان أحد المزارعين، أن المساحة المزروعة تزداد يوما عن يوم وتنتشر فى مختلف مراكز المحافظة بعد أن كانت تتركز فى مركزين او ثلاثه فقط، ومما يميز السمسم زهوره البيضاء وعند تساقطها تبدء البذور فى الخروج إلى الاشجار ذات الطول المرتفع ومن خلال تعرضها للشمس تبدء فى النضج، ثم يبدا موسم الحصاد، ويوفر ذلك فرص العمل لاهالى القرى التى يزرع بها محصول السمسم.



الذرة الشامية

يعد محصول الذرة الشامية احد أهم المحاصيل الصيفيه الزيتية، والتى يستخرج منها أنقى أنواع الزيوت، كما أن أهميته تكمن فى صناعة الأعلاف، كذلك صناعة الخبز البلدى أو ما يطلق عليه البتاو، وهو من الاكلات المهمة فى القرى والتى يحرص عليها الأهالى بالمحافظة، ويتم زراعته عقب موسم القمح والنباتات الطبيه والعطريه، ويحسب المحصول بالاردب وليس بالطن، ويحتاج إلى عمالة موسمية أثناء الحصاد.



الفول الصويا

يعد أيضا الفول الصويا من المخاصيل الصيفية الهامة، والذى تكمن أهميته فى استخراج الزيوت منه، ويعد أحد انقى انواع الزيوت، كما انه يتم استخدامه أيضا كعلف للماشية، ومنه المحصول المبكر والذى إنطلق موسم الحصاد الخاص به، مع باقى المحاصيل الصيفية، خلال الأيام الماضية.



ويبدأ موسم الحصاد كل عام فى شهر أغسطس للمحاصيل المبكرة، وإنتاجية الفدان تصل بين 800 إلى 900طن، فى الموسم، للفدان الواحد

ومن ناحيته قال الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن هناك اهتمام كببر من الوزارة والمديرية بمثل تلك الحاصلات، ونقوم بعمل جولات مكثفة وارشاد للمزاىعين لتقديم العون والمساعدة للمزارعين، من أجل تحسين إنتاجية الفدان.