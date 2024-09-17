القليوبية تستعد لتدشين مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أنهت محافظة القليوبية بقيادة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، كافة استعداداتها لتدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمشاركة أكثر من 28 سيارة، منها الإسعاف والتموين والصحة وغيرها لتقديم خدمات في مجال المبادرة، ذلك من أمام ديوان عام محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء.

وكشفت المحافظة، أنه تشارك وزارة الصحة ممثلة في مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بـ 5 سيارات إسعاف، "3 قوافل طبية، 2 تنظيم أسرة"، ووزارة العدل بـ3 سيارة شهر عقارى، وزارة الثقافة (أوتوبيس مكتبة متنقلة)، ووزارة التضامن الاجتماعى 3 سيارات خدمات متنقلة، وزارة التموين 4 سيارة سلع غذائية، و6 وزارة العمل (سيارة وحدة التدريب المتنقل، 5 سيارات غذائية من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية"، سيارة تابعة لصندوق الإدمان.

وبدوره، وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الجهود للظهور بالشكل اللائق خلال المبادرة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق فاعليات في مجالات الصحة وقوافل طبية تجوب المحافظة، واستهداف ملف محو الأمية والخدمات التي تقدم في السيارات المتنقلة وسيارات التدريب في قطاعات الصناعة والحرف والزراعة والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى تقديم مساعدات وخدمات عينية كالكراسي المتحركة، وإشراك جامعة بنها والتربية والتعليم كشريك أساسي في المبادرة.

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة والجهات المشاركة وتوحيد الجهود لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة لتفعيل أهداف المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمواطني المحافظة، مؤكدًا حرصه التام على متابعة تنفيذ تلك المبادرة لتعزيز فعاليتها كونها تشمل محاور التنمية البشرية المستدامة.



استعدادات مبادرة بداية بالقليوبية



اصطفاف السيارات المشاركة بالقليوبية



جانب من الاستعدادات