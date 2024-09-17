العراق يعرب عن استعداده لتقديم الدعم لسلطنة عمان في ملف مكافحة الإرهاب

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أعرب العراق عن استعداده لتقديم الدعم لسلطنة عمان في ملف مكافحة الإرهاب نظراً للخبرات والإمكانات التي يمتلكها في هذا المجال.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الإثنين- أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي التقى مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد في مسقط، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين".



كما قدّم وزير الخارجية العراقي تعازيه لسلطنة عُمان، قيادةً وشعباً، جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد الجوامع، معربا عن استعداد العراق لتقديم الدعم في ملف مكافحة الإرهاب.



وأكد الجانبان -وفق البيان- أهمية تكثيف التواصل واللقاءات المشتركة لما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية تصب في مصلحة البلدين.



بدوره، أعرب الوزير العماني عن تقدير بلاده للنجاحات التي حققها العراق خلال الفترة التي واجه فيها تحديات خطيرة، مؤكدا حرص حكومته على تطوير العلاقات الثنائية، خاصة في ظل الاستقرار الأمني والتطور الاقتصادي والخدماتي الذي تشهده الساحة العراقية.