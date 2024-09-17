الداخلية تكشف حقيقة ابتزاز شاب لفتاة بالعريش

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بابتزاز فتاة بمحافظة شمال سيناء.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد الفتاة طالبة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، وبسؤالها أقرت بقيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، بالتقدم لخطبتها أكثر من مرة رغم رفضها له وتضررها من ذلك، وأضافت بأن ما نشر عن طريق الخطأ وأنه لم يقم بأى محاولة ابتزاز لها، وبسؤال والدتها أقرت بمضمون ما جاء بالفحص وأضافت أنها لا تتهم المشكو فى حقه، والتمست أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لابنتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بمضمون الفحص فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.