اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية اللبنانية: الهجوم السيبرانى الإسرائيلى المعادى "تصعيد خطير ومتعمد"

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 08:47 م
الخارجية اللبنانية: الهجوم السيبرانى الإسرائيلى المعادى "تصعيد خطير ومتعمد" وزير خارجية لبنان
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال بأشد العبارات الهجوم السيبراني الإسرائيلي الذي أدى إلى تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصال "بيجر" فى مناطق لبنانية عدة، وتسبب في حصيلة أولية باستشهاد 8، من بينهم أطفال، وآلاف الجرحى.


وقالت الخارجية اللبنانية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية اليوم الثلاثاء، "إن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتعمد يترافق مع تهديدات إسرائيلية بتوسيع رقعة الحرب باتجاه لبنان على نطاق واسع، وتصلب المواقف الإسرائيلية الداعية إلى مزيد من سفك الدماء والدمار والخراب".


وأفاد بيان الخارجية بأنه بعد التشاور مع رئاسة مجلس الوزراء باشرت الخارجية بتحضير شكوى إلى مجلس الأمن في هذا الخصوص فور اكتمال المعطيات الخاصة بالاعتداء.







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