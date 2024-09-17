اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:53 م
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الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:50 م
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان إصابات تفجيرات لبنان
أحمد علوى

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.


وأوضحت الوزارة - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم /الثلاثاء/ - أنها تجمع معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، وأن "واشنطن ليست ضالعة في الأمر".


وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت مقتل 9 أشخاص في لبنان، بينهم طفلة واثنين من عناصر حزب الله، كما أصيب أكثر من 2800 شخص بجروح أغلبها في اليد جراء انفجارات أصابت أجهزة اتصال من نوع "بيجر" كانت بحوزة العديد من العناصر في مؤسسات حزب الله المختلفة، الذين تواجدوا في أماكن متفرقة بالضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.







الخارجية الامريكية

لبنان

تفجيرات لبنان




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