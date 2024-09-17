الجيش المالي يدعو المواطنين إلى تجنب موقع الهجوم المسلح واتباع التعليمات الأمنية

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دعت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالى المواطنين إلى تجنب القطاع الذي وقع فيه الهجوم المسلح الذي تعرض له معسكر لقوات الدرك في فالادي، ومتابعة البيانات الرسمية التي سيتم نشرها بانتظام، موجهة نداء لسكان المنطقة بالتزام الهدوء واتباع تعليمات القوات الأمنية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" أن ذلك جاء في بيان أصدره جيش مالي بشأن الهجوم المسلح الذي تعرض له معسكر لقوات الدرك صباح اليوم /الثلاثاء/، مشيرا إلى أن تلفزيون (أو أر تي إم) الوطني كان قد أفاد بأن عمليات بحث تجري حاليا في جميع أنحاء المنطقة التي شهدت الهجوم، مؤكدا أن الوضع بات تحت السيطرة.

يذكر أن مالي تتعرض لهجمات إرهابية شبه يومية، وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة مسئوليتها عن العديد من الهجمات التي استهدفت عدة مواقع على الطرق القريبة من العاصمة، إلا أن هجوم اليوم لم يتم التأكد حتى الآن من مسئوليتها عنه.