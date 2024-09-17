اليوم السابع
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افتتاح معرض أهلا مدارس بشارع فيصل مساء اليوم لتوفير الأدوات المدرسية والسلع

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 03:48 م
افتتاح معرض أهلا مدارس بشارع فيصل مساء اليوم لتوفير الأدوات المدرسية والسلع معرض أهلاً مدارس
كتبت - مرام محمد

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أجرى "اليوم السابع" جولة داخل معرض "أهلًا مدارس" بأرض معرض الكتاب في شارع فيصل، قبل افتتاحه رسميًا، مساء اليوم، الثلاثاء، من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

يقام المعرض، الذي تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية على مساحة 2000م تقريبًا، ويشمل أقسامًا للأدوات المدرسية والمكتبية، والحقائب المدرسية، والملابس والأحذية، والسلع والمنتجات الغذائية.

ويستهدف المعرض توفير احتياجات المواطنين من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكدت المحافظة، حرصها على إقامة معارض ومنافذ سلعية دائمة وثابتة على مدار العام بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، مشيرة إلى أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة توفير عددًا من المواقع أو الساحات الفضاء أو قطع الأراضي بالمساحات المناسبة لإقامة منافذ سلعية دائمة.

جولة داخل معرض أهلًا مدارس
جولة داخل معرض أهلًا مدارس

 

داخل معرض أهلًا مدارس
داخل معرض أهلًا مدارس

 

معرض أهلًا مدارس
معرض أهلًا مدارس






اهلا مدارس

معرض اهلا مدارس

معارض اهلا مدارس

الجيزة

معرض اهلا مدارس بالجيزة

محافظ الجيزة

معرض اهلا مدارس بشارع فيصل

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