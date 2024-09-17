استطلاع: "التوتر" و"الخوف" هى المشاعر الأكثر شيوعا لدى الشباب الأمريكى بشأن الانتخابات الرئاسية

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن "التوتر" و"الخوف" هي المشاعر الأكثر شيوعا لدى الشباب في الولايات المتحدة بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد ساين للسياسة في الجامعة الأمريكية بواشنطن وتمت مشاركته حصريا مع موقع /أكسيوس/ الأمريكي، فإن مشاعر التوتر والخوف هي الغالبة عند الشباب فيما يتعلق بالانتخابات القادمة.

وأفاد الاستطلاع بأن 32 بالمئة من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا يشعرون بالتوتر والخوف بشأن الانتخابات القادمة.

وصنفت غالبية الذين شملهم الاستطلاع الاقتصاد، بما في ذلك تكلفة المعيشة، كقضية رئيسية في كيفية تحديد من سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ومن بين الناخبين المسجلين الذين شملهم الاستطلاع، قال 55 بالمئة إنهم سيصوتون لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وقال 24 بالمئة إنهم سيصوتون للرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، قال 10 بالمئة من المستطلعين إنهم لم يحسموا أمرهم بعد، لكن الأغلبية قالت إنها ستصوت لصالح هاريس إذا كان عليها الاختيار.

وأشار "أكسيوس" إلى أن الناخبين الشباب هم كتلة تصويتية رئيسية لحملة هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، وهي تعتمد على الشابات بشكل خاص للحضور.

من ناحية أخرى، يسعى ترامب مرشح الحزب الجمهوري إلى الحصول على أصوات "الذكور" واستمالة الشباب الذين ليس لديهم شهادات جامعية.