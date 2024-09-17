استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال طولكرم

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استشهد مواطن فلسطيني اليوم /الثلاثاء/، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بارتقاء المواطن سمير عبد الرحيم اعمر (55 عاما) وهو من ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، بالقرب من جدار الفصل والتوسع العنصري غرب قرية الجاروشية الملاصقة لضاحية شويكة، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بالمدينة.

وباستشهاد اعمر، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 إلى 161 شهيدا.

وعلى صعيد آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين مأهولين بالسكان في قرية خربة جبارة جنوب محافظة طولكرم.

وقال رئيس المجلس القروي في جبارة رائد محمود : إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان حاصرت موقع عملية الهدم، من جهته الغربية المحاذية لجدار الفصل والتوسع العنصري، وأجبرت المواطنين على مغادرة المنطقة، وشرعت بهدم المنزلين.

وأضاف، أن مساحة المنزلين 100 متر مربع لكل منهما، ويقعان في المنطقة الغربية للقرية، ويعودان للمواطنين محمد جبارة وعوني جبارة.

وأشار إلى أن المواطنين جبارة يملكان أوراقا ثبوتية "طابو"، وأُخطرا قبل نحو شهر بالإخلاء والهدم، وقد بذلا منذ اللحظة الأولى جهودا مع محامين بالإجراءات القانونية، إلا أنهما تفاجأا بجرافات الاحتلال التي تشرع بعملية الهدم قبل انتهاء موعد الإخطار، ودون إعطاء مهلة لأصحابها بإخلاء محتوياتهما.