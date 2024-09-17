ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ياجي" فى فيتنام وتايلاند إلى 307 قتلى

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أعلنت السلطات الفيتنامية ارتفاع حصيلة القتلى جراء إعصار "ياجي" الذي ضرب المناطق الواقعة شمالي البلاد إلى 292 شخصا.

وأضافت السلطات حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - أن 38 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين في أعقاب الإعصار الذي تسبب في تدمير أكثر من 230 ألف منزل و280 ألف هكتار من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى العديد من المصانع والبنية التحتية.

ووفقا لتقييم حكومي مبدئي، فإن الإعصار تسبب في حدوث خسائر اقتصادية تقدر بنحو 40 تريليون دونج فيتنامي (1.6 مليار دولار أمريكي).

وفي تايلاند، أعلنت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار "ياجي" إلى 15 شخصا، فضلا عن تشريد مئات الآلاف من الأشخاص.

كما أعلنت حكومة رئيسة الوزراء التايلاندية "بايتونجتارن شيناواترا" عن تقديم مساعدات مالية تبلغ ستة آلاف دولار أمريكي لكل عائلة متضررة من الفيضانات.