احتجاج آلاف الإسرائيليين بعد تقارير عن اتفاق "ساعر" و"نتنياهو" على الانضمام للحكومة على حساب وزير الدفاع

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تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمام منزل رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، وسط تقارير عن اتفاق مع بنيامين نتنياهو ينضم بموجبه إلى الحكومة، على حساب يوآف جالانت الذي يرغب نتنياهو في إقالته من وزارة الدفاع، حسب التقارير.

وأصدر أهالي الرهائن بيانا -أوردته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)- حذروا فيه ساعر من الانضمام لحكومة بنيامين نتنياهو، التي وصفوها بـ "حكومة التخلي على الرهائن".



وأكد الأهالي -في بيانهم- أن أي شخص يختار الخدمة في حكومة التخلي عن الرهائن سيكون إلى الأبد شريكا في أعظم تنازل في تاريخ إسرائيل، على حد وصفهم.



ودعا البيان الإسرائيليين للانضمام إليهم في الاحتجاج أمام منزل ساعر: "يجب أن نوقف هذه الخطوة المتهورة والخطيرة قبل فوات الأوان بالنسبة للرهائن الـ 101 المتبقين".



وتكثفت في الأيام الأخيرة المحادثات بين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجدعون ساعر، والتي كانت متقطعة وبطيئة منذ أسابيع.