إغلاق 20 محلا بدون ترخيص وتحرير 15 محضر إشغال طريق بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.



حيث شهد اليوم الثلاثاء، تنفيذ 20قرار غلق وتشميع لورش بدون ترخيص بشوارع الدقهلية والمخبز الآلي بمنطقة حي السلام.

كما تم تحرير 15 محضر إشغال طريق، والتحفظ على 3 ترابيزات خشبية، و3 إستاند حديد، حامل خبز واحد، 4 حواجز حديدية، 3 شوايات حديد، و8أعلام وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس حي ثان الإسماعيلية وقوات إنفاذ القانون.



ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 23 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من 3حتى 23 أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.