إصابة 21 عاملا زراعيا إثر انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

أصيب 21 شخصاً من العمالة الزراعية بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمحور الضبعة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق محور الضبعة، إتجاه الضبعة، مما اسفر عنه إصابة 21 شخص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.



