إصابة 2 بطلق نارى فى مشاجرة بدار السلام جنوب شرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك بين طرفين بسبب خلافات الجوار، والتي نتج عنها إصابة 2 بطلق نارى، تم نقلهما لمستشفى دار السلام المركزى، والتي قامت بدورها بإحالتهما لمستشفى سوهاج الجامعى الجديد لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد مدير أمن سوهاج، بلاغًا بنشوب مشاجرة بمركز دار السلام، أسفرت عن إصابتين انتقلت قوة من مركز شرطة دار السلام برئاسة رئيس وحدة مباحث المركز، لمكان الواقعة للوقوف على تفاصيل الحادث.

عقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة بين طرف أول عبد الرحيم ع. م. ح 43 سنة عامل، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وإبراهيم ع. م. ح 58 سنة عامل، مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى وتم نقلهما إلى مستشفى دار السلام المركزي، ثم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وبين طرف ثان محمد ر. ح. م35 سنة عامل زراعي جميع الأطراف مقيمون بذات الناحية. تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على السلاح المستخدم في الحادث.

وبسؤال الطرفان تبادلا الاتهامات، حيث ادعى كل طرف تعرضه للسب والضرب من الآخر، وذكر الطرف الثاني أنه قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه مما أسفر عن إصابة الطرف الأول، وذلك بسبب خلافات الجيره.

تم تحرير محضر بالحادث، وتواصل الأجهزة الأمنية ، التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.