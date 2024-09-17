اليوم السابع
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إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:12 م
إصابة 12 شخصا فى انقلاب سيارة بالمنيا اسعاف - ارشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب 12 شخصا في حادث انقلاب ربع نقل بالطريق الصحراى الغربى أمام مركز ملوى جنوب المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز ملوي.

 

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادثتين وتبين الحادث الأول انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي جنوب مصنع السكر نتيجة السرعة الزائدة مما تسبب في إصابة 12 شخصا.

 

وأفادت  التحريات الاولية، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة  تحت تصرف جهات النيابه  لتباشر التحقيق.
 







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