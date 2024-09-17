اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 05:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أ ش أ: بلينكن يزور مصر اليوم للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:47 ص
أ ش أ: بلينكن يزور مصر اليوم للمشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكى بلينكن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة إلى مصر اليوم الثلاثاء وتستمر حتى يوم الخميس المقبل؛ للمشاركة في رئاسة افتتاح الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني الإثنين- أن الحوار الاستراتيجي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن زيادة العلاقات الشعبية من خلال الثقافة والتعليمي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه وبالإضافة إلى المشاركة في رئاسة الحوار الاستراتيجي، سيجتمع الوزير بلينكن مع مسؤولين مصريين لمناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يضمن إطلاق سراح جميع المحتجزين، ويخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في إرساء أمن إقليمي أوسع.







الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي

بلينكن

بدر عبد العاطى

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة