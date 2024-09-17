«بداية جديدة لبناء الإنسان».. جامعة كفر الشيخ: الكشف الطبى عليها 1209 حالات

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية بشرية وبيطرية، بقرية نيدة والقرى المجاورة بمركز سيدى سالم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتى ذلك فى إطار إطلاق المشروع القومى للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ويأتى هذا المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعى المشترك من كل وزارات وجهات الدولة، وجاءت القافلة سلسلة لامتداد القوافل التى تطلقها الجامعة فى القرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ ومؤسسة حياة كريمة.

يأتى ذلك فى إطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ.

وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل الفقى وكيل كلية الطب البشرى، والدكتور محمود موسى وكيل كلية الطب البيطرى ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات.

شارك فى القافلة عددا من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشرى وطب الفم والأسنان والتمريض والطب البيطرى والآداب، حيث تم الكشف الطبى على عدد كبير من المواطنين فى مختلف التخصصات الطبية، والتى شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وكذلك الإرشاد النفسى للمواطنين.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة فى إطلاق القوافل الطبية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وقد ضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشرى وطب الفم والأسنان والتمريض.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية القوافل البيطرية العلاجية التى تطلقها الجامعة والتى تسهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان وتوفير غذاء صحى وآمن للمواطنين كما يسهم فى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين خاصة فى القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

أيضا أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقى بأهمية الدور التوعوى ودور الجامعة فى خدمة القرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتوعية المواطنين، موجهًا باستمرار إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء المحافظة بهدف إجراء الكشف الطبى، وتقديم العلاج بالمجان.

ومن جانبها أشارت الدكتور امانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة اليوم شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالى وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة لعمل التحاليل والاشعة اللازمة لتشخيص حالتهم وتم إجراء الكشف الطبى على عدد كبير من أبناء قرية نيدة مركز سيدى سالم، ليبلغ العدد الإجمالى للحالات التى تم إجراء الكشف الطبى عليها 1209 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما ضمت القافلة البيطرية فرق علاجية فى مختلف التخصصات الإكلينيكية (الجراحة البيطرية – الولادة وأمراض نقص الخصوبة – الأمراض الباطنة والأمراض المعدية – أمراض الدواجن) وتم توقيع الكشف المجانى وصرف العلاج وعمل العمليات اللازمة لعدد 350 حالة دواجن، و60 حالة جراحة، و44 حالة تناسلبات، و270 حالك باطنة.



اجراء الكشف الطبي على سيدة



تقديم الخدمات الطبية لجامعة كفر الشيخ



جانب من القافلة الطبية