7 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة

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استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم /الاثنين/، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- نقل 5 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على مخبز في مخيم الصمود للنازحين بمنطقة المواصي غرب المدينة.

وفي السياق، تم انتشال جثماني شهيدين شقيقين من عائلة واحدة من منطقة خربة العدس شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد استهدافهما أثناء وجودهما على عربة جرار زراعي في شارع الشهداء بمنطقة مصبح شمال المدينة.

وكانت مصادر طبية أفادت، في وقت سابق من اليوم، بارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 95413، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وارتكبت قوات الاحتلال، خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع، ما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا وجرح 76 آخرين.