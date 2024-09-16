ولي العهد السعودى يشيد بدور المصريين في النهضة الحالية للمملكة

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

استقبل صاحب السمو الملكى، الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، فيما حضر اللقاء من الجانب السعودى كل من: صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان، وزير المالية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والسفير صالح الحصينى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر.

وأعرب صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان عن تطلعه لزيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة ومقابلة الرئيس السيسى.

وتناول ولى العهد السعودى جهود المملكة العربية السعودية فى تنفيذ رؤية 2030. وأشاد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بالدور المهم الذى تلعبه العمالة المصرية فى النهضة الحالية التى تشهدها المملكة، متوقعا زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أعلن ولى العهد السعودى عن قيامه بتوجيه "صندوق الاستثمارات العامة" السعودى للقيام بضخ استثمارات فى مصر بإجمالى 5 مليارات دولار كمرحلة أولى. وأعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد التنسيق بين الجانبين.

وثمن الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين السعودية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية تسوية النزاعات التجارية المتبقية الخاصة بالمستثمرين السعوديين، بما يشجع على المزيد من الاستثمار السعودى فى مصر.

كما أكد صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائى بين مصر والمملكة، معربا فى هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر.

وتناول ولى العهد السعودى الجهود التى تبذلها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع مصر فى احتواء الأزمات الإقليمية، سواء الحرب فى قطاع غزة أو اليمن أو أمن الملاحة فى البحر الأحمر، مؤكدا توافق الرؤى فى مختلف هذه الملفات.

وفى هذا الصدد، أعرب صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان عن دعمه للجهود المصرية فى التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أهمية دور كل من مصر والسعودية فى خدمة القضايا العربية.