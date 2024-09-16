اليوم السابع
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وصول دفعة جديدة من العربات الروسية درجة أولى فاخرة إلى ورش السكة الحديد

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 01:15 م
وصول دفعة جديدة من العربات الروسية درجة أولى فاخرة إلى ورش السكة الحديد سكك حديد مصر
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أكد مصدر بـ السكة الحديد، أن ميناء الإسكندرية استقبل إحدى السفن وعلى متنها 15 عربة روسية متنوعة ما بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة المكيفة ضمن عقد توريد 1350 عربة روسية جديدة لصالح سكك حديد مصر لدعم أسطولها المتحرك.

وأوضح المصدر، أن دفعة العربات الروسية الجديدة تتكون من 3 عربات روسية درجة أولى مكيفة و6 عربات روسية درجة ثانية مكيفة و6 عربات درجة ثالثة مكيفة.

وأشار المصدر إلى أن العربات تم نقلها من ميناء الإسكندرية إلى ورش السكة الحديد بمنطقة فرز القاهرة التابع لمدينة الشرابية بـ محافظة القاهرة  لفحصها من قبل الفنيين والعمل على التشغيل التجريبي لأول قطار درجة أولى وتانية روسية مكيفة على خطوط السكة الحديد.

 







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