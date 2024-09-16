هآرتس: إسرائيل تدين أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت قبل إعلان الجنائية الدولية

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أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا، عن طريق الخطأ، يدين قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على الرغم من عدم اتخاذ أي قرار حتى الآن.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، بأنه تم نشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت، قبل أن يتم حذفه لاحقًا، بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتداول المحكمة الجنائية الدولية، منذ أربعة أشهر، طلب المدعي العام كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وجالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، لكن لم يتم التوصل إلى قرار بعد، وفقًا للتقرير.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية -للصحيفة- إن الحادث كان خطأ بشريًا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لاحتمال صدور أوامر الاعتقال قريبًا من المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا السبب تمت صياغة بيان إدانة مسبقًا.