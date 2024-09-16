نقيب الأطباء: متمسكون بصدور قانون عادل للمسؤولية الطبية

كتبت ـ آية دعبس

عقدت نقابة أطباء القليوبية، جمعيتها العمومية العادية، الجمعة 13 سبتمبر 2024، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 350 طبيبا وطبيبة.

جاء ذلك بحضور النقيب العام للأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ووكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور أسامة الشلقاني، وعضو مجلس الشيوخ الدكتور نصيف الحفناوي، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء الدكتور محمد سلامة، ووكيل نقابة أطباء القليوبية الدكتور أحمد سعيد عثمان، وأمين عام القليوبية الدكتور محمد عجلان، والأمين المساعد الدكتور هشام سعيد، ولدكتور أحمد أنور أمين الصندوق ووكلاء كلية طب بنها، وقيادات مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وعدد كبير من الأطباء وأبنائهم المتميزين.

وفي كلمته، أعرب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، عن سعادته بحضور الجمعية العمومية لنقابة أطباء القليوبية، موجها التحية والتقدير إلى جموع الأطباء.

وتحدث عبد الحي، عن مشروع قانون المسؤولية الطبية، وجهود النقابة في هذا الملف، مؤكدا تمسك النقابة بضرورة صدور قانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويحافظ على حقوق المريض.

من جهته، أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية د. أسامة الشلقاني، على الدور الحيوي والهام الذي يقدمه الأطباء للمنظومة الصحية، لافتا إلى استعداد المديرية للتعاون مع نقابة الأطباء، لدعم الأطباء خاصة في ملف التدريب والتعليم الطبي المستمر، بهدف الارتقاء بالعنصر البشري، والوصول بالمنظومة الصحية بالمحافظة إلى أعلى مستوياتها.

وقال وكيل نقابة أطباء القليوبية د. أحمد سعيد عثمان، إن الجمعية العمومية العادية للنقابة لم تعقد منذ عام 2019 بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا.

ووجه عثمان التحية إلى جموع أطباء الجمعية العمومية وخاصة الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية، مؤكدا أن مجلس النقابة سيعمل على تحقيق مزيد من الإنجازات، وتقديم كل الدعم لأعضاء الجمعية العمومية.

من جهته، عرض الدكتور محمد عجلان تقرير الأمين العام لنقابة أطباء القليوبية، والذي تضمن انجازات النقابة خلال الفترة السابقة، وأنشطة النقابة من مؤتمرات علمية، وروابط طبية، ومناقشة الجهود المبذولة في ملف أرض نقابة أطباء القليوبية، في إطار السعي لإقامة نادي أطباء القليوبية، والذي يعتبر حلم للأطباء بالمحافظة.

كما عرض أمين صندوق نقابة القليوبية د. أحمد أنور كمال، تقرير أمين الصندوق والذي تضمن عرض ميزانيات النقابة عن عام 2020 و2021 و2022 و2023.

ووافقت الجمعية العمومية لنقابة أطباء القليوبية على ميزانيات النقابة، بالإضافة للموافقة على تعيين مراقب الحسابات.

وقام مجلس نقابة أطباء القليوبية، بتكريم نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ومنحه درع النقابة وشهادة تقدير، وتكريم وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور أسامة الشلقاني، وعضو مجلس الشيوخ د. نصيف الحفناوي، وعدد من قيادات مديرية الصحة، وتكريم رواد مهنة الطب، وحملة الماجستير والدكتوراه.

كما كرم مجلس النقابة الأمهات المثاليات، وأوائل خريجي طب بنها دفعة نوفمبر 2022، وأساتذة الجامعة المتميزين، وأبناء الأطباء المتفوقين في الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وخريجى الجامعات المصرية.

كما تم تكريم أسماء عدد من الأطباء الراحلين وفاء لهم وما قدموه لهذه المهنة، على رأسهم د. عبد المنعم الضوة، و د. أحمد شوقي زغلول، ود. عبد الشافي طبل، و د. أحمد سرور، ود. ولاء عبد الرحمن شعيب.

وفي نهاية الحفل، أعرب أطباء القليوبية عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الجمعية العمومية للنقابة، وحفل تكريم الأطباء المتميزين والأمهات المثاليات، والمتفوقين من أبناء الأطباء.



