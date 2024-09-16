نجله الأصغر صاحب الفكرة.. "CBS" تكشف تفاصيل إطلاق ترامب أول بورصة عملات مشفرة

كتبت : نهال أبو السعود

من المتوقع أن يعلن دونالد ترامب الرئيس السابق المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024، عن إطلاق منصة رقمية جديدة تسمى World Liberty Financial لتبادل العملات المشفرة والتي سيسيطر عليها ابنيه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب.

وفقا لشبكة سي بي اس، يخطط المرشح الجمهوري للرئاسة لمناقشة المشروع الجديد من منتجعه مارالاجو اليوم في الساعة الثامنة بتوقيت فلوريدا، وأشار التقرير الى ان "آل ترامب" كانوا يروجون للامر على وسائل التواصل الاجتماعي، باعتباره "مستقبل العملات المشفرة".

يعتبر بارون ترامب نجل ترامب الأصغر البالغ من العمر 18 عام وهو طالب في السنة الأولى بجامعة نيويورك أنه "صاحب رؤية DeFi" وهي اختصار لكلمة التمويل اللامركزي وهو مصطلح يشير إلى الخدمات المالية المقدمة من خلال سلاسل الكتل العامة.

وقال ترامب في مقطع فيديو نُشر يوم الخميس على X من مارالاجو: "نحن نحتضن المستقبل بالعملات المشفرة ونترك البنوك الكبيرة البطيئة والقديمة خلفنا".

أشار التقرير الى ان خطط ترامب للعملات المشفرة تتوافق مع تعهده السابق بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة للكوكب"، لكن المشروع يثير أيضًا مخاوف بشأن كيفية استخدام دونالد ترامب للموارد الفيدرالية للترويج لمشروع مالي شخصي.

قال جوردان ليبوفيتز، المتحدث باسم مجموعة مراقبة الحكومة Citizens for Responsibility and Ethics، لوكالة أسوشيتد برس: "إن اتخاذ موقف مؤيد للعملات المشفرة ليس بالضرورة أمرًا مزعجًا؛ الجانب المزعج هو القيام بذلك أثناء بدء طريقة للاستفادة منها شخصيًا" وأضاف: "قد يكون نجاح هذا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالسياسة الاقتصادية الأمريكية".

ولم تكشف عائلة ترامب سوى عن تفاصيل قليلة حول World Liberty Financial، فلا يُعرف سوى القليل عن كيفية عمل المنصة التي تعد بورصات العملات المشفرة منصات حيث يمكن للمستثمرين شراء وبيع العملات الرقمية، على غرار كيفية عمل بورصة الأوراق المالية التقليدية.

وقال إريك ترامب إن الشركة الناشئة ستعزز "الاستقلال المالي"، بينما قال دونالد ترامب جونيور إنها "ستجعل التمويل عظيمًا مرة أخرى".



ترامب و DE-FI

لماذا يطلق ترامب بورصة عملات مشفرة؟

وفقا لبيانات رسمية ، استثمر ملايين الأمريكيين في العملات المشفرة أو تداولوا فيها، رغم أن هذه الأصول الرقمية تميل إلى جذب الشباب، يقول 43% من الرجال الامريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا إنهم استثمروا في العملات المشفرة أو تداولوها أو استخدموها، مقارنة بنحو 16% من عامة السكان.

في مايو ، أعلن ترامب أن حملته ستبدأ في قبول التبرعات بالعملات المشفرة، كجزء من الجهود الرامية إلى بناء وتجنيد الدعم من ما أسماه "جيش العملات المشفرة".

ذكرت سي بي اس ان ترامب خلال فترة خدمته كرئيس ، قال انه ليس من محبي العملات المشفرة، وفي عام 2019 كتب في منشور على اكس "تويتر سابقا" ان العملات المشفرة يمكن ان تسهل السلوك غير القانوني بما في ذلك المخدرات وغيرها من الأنشطة القانونية.



