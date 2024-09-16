ميدان الهجن بالعلمين يستعد لاستقبال 500 متسابق فى بطولة جديدة لإحياء التراث

كتب محمد حسين

يستعد ميدان سباقات الهجن بمدينة العلمين لاستضافة بطولة جديدة لسباقات الهجن، التى ستقام يومى 21 و22 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 هجان من مختلف المحافظات المصرية، وتنظم هذه البطولة تحت إشراف الاتحاد المصرى للهجن، وبدعم الاتحاد الإماراتى للهجن، ضمن سلسلة السباقات التنشيطية التى تهدف إلى دعم ملاك الإبل والهجانة فى مختلف أنحاء المحافظات.

صرح "عيد حمدان المزيني"، رئيس الاتحاد المصرى للهجن لـ "اليوم السابع"، أن البطولة تأتى ضمن سلسلة السباقات التنشيطية التى تهدف إلى تشجيع الهجانة وملاك الإبل المتخصصة فى السباقات، والتى تقام بدعم من الاتحاد الإماراتى لسباقات الهجن.

وأشار إلى أن السباق سيشهد مشاركة كبيرة من محافظات مصر، بما فى ذلك مرسى مطروح، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، القاهرة، الأقصر، أسوان، سوهاج، المنيا، والوادى الجديد.

وقال انه يستمر السباق لمدة يومين، حيث يتضمن 30 شوطًا مخصصًا للهجن باستخدام الراكب الآلي، وهو جهاز متطور يتحكم فى حركة وسرعة الجمل المتسابق عن بُعد، ومن جانب آخر، سيتم تخصيص شوطين باستخدام الراكب البشري، فى إحياء لتقاليد سباقات الهجن القديمة، حيث يقوم الشباب خفيفى الوزن بقيادة الجمال المتسابقة بأنفسهم.

يقع ميدان سباقات الهجن فى قرية سيدى عبد الرحمن، ضمن نطاق مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالى لمصر، و يمتد الميدان على مسافة 4 كيلومترات دائرية، ويعد من أحدث ميادين سباقات الهجن فى مصر، حيث تم إنشاؤه وتجهيزه بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن وفقًا لأعلى المعايير الفنية المستخدمة فى ميادين السباقات العالمية.

ويضم الميدان العديد من التجهيزات الأساسية التى تسهم فى تنظيم السباقات بكفاءة وأمان، مثل: بوابتان للانطلاقة لتأمين انطلاقة سلسة وآمنة للهجن فى بداية السباق، وحظائر تجهيز للهجن لتجهيز وتدريب الهجن قبل انطلاق السباقات، ومسارات مجهزة تحتوى على مسارات رئيسية للهجن، وأخرى مخصصة لمتابعة المتسابقين، ومعدات إلكترونية متطورة لضبط النتائج وتنظيم البداية والنهاية بشكل دقيق وآلي.

تساهم سباقات الهجن فى العلمين فى زيادة الطلب على مستلزمات الإبل من طعام، أدوات تدريب، وملابس بدوية، كما يوفر الميدان خدمات تجارية متنوعة تشمل بيع مستلزمات الهجن، بالإضافة إلى إقامة خيام للمتسابقين وأماكن لإيواء وتدريب الهجن.

ويشهد الميدان على مدار العام العديد من الفعاليات المختلفة، بما فى ذلك السباقات التنشيطية والرئيسية، التى تجذب ملاك الإبل من مختلف المحافظات المصرية، مثل سيناء، الصعيد، منطقة القناة، مطروح، والوادى الجديد، وتعد هذه التجمعات فرصة لتبادل صفقات بيع وشراء الهجن، مما يساهم فى تعزيز حركة التجارة والاستثمار فى مجال الإبل وسباقاتها.

إلى جانب كونها رياضة شعبية، تعكس سباقات الهجن جزءًا من التراث العربى الأصيل، الذى تسعى مصر لإحيائه وتعزيزه من خلال هذه البطولات، ويُعد ميدان سباقات الهجن فى العلمين واحدًا من المعالم الرياضية المهمة التى تعكس هذا الاهتمام المتزايد بإحياء رياضة الهجن فى مصر، مما يعزز مكانة البلاد كوجهة رئيسية لهذه الرياضة التراثية.