اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مكتب نتنياهو ينفي إقالة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 06:04 م
مكتب نتنياهو ينفي إقالة وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صحة ما تردد عن نية رئيس الحكومة إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.


وذكر المكتب -في بيان أوردته قناة I24 الإخبارية اليوم /الإثنين/- أن المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر لتولي منصب وزير الدفاع غير صحيحة.


وفي ذات السياق، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة إن هناك خشية من إقالة جالانت لاسيما وأن الأخير هو قناة الاتصال مع الإدارة الأمريكية وأن إقالته ستمس بالعلاقات مع البيت الأبيض.


وكانت مصادر قد ذكرت أن نتنياهو يستعد لإقالة جالانت في المستقبل القريب.. وبحسب المصادر، فإن مقربين من نتنياهو يتفاوضون مع رئيس حزب الوحدة الوطنية جدعون ساعر ليحل محل جالانت.







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