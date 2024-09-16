مكافحة الفساد.. شكاوى تختص بها الرقابة الإدارية وأرقام التواصل مع الهيئة

كتب - أحمد عبد الهادى - محمد أبو ضيف

تسعي هيئة الرقابة الإدارية دائماً للتسهيل على المواطنين، التواصل معها عبر تقديم شكاوي لأي مخالفات قد يشاهدوها، ونشرت على موقعها الرسمي، أنواع الشكاوي التي تختص بالهيئة والتي يحق لها التحقيق فيها بناء علي الصلاحيات التي تمتلكها، وكذلك طرق للتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين، هي:-

1 - أوجه الخلل والقصور فى الجهاز الإدارى بالدولة .

2 - مخالفة العاملين لتنفيذ القوانين واللوائح .

3 - إهمال العاملين فى آداء واجبات ومسئوليات وظائفهم .

4 - سوء تأدية الخدمات المقدمة للمواطنبن .

5 - أى وقائع تتعلق بالمساس بالمال العام أو الوظيفة العامة.

- الشكاوى التي لا تختص بها الهيئة:

1 - الشكاوى التى تخرج عن نطاق إختصاص الهيئة أو المتعلقة بنزاعات مدنية بين الأطراف .

2 - الشكـاوى التـى لا تحــوى وقائـــع محـــــددة يمكــن التحرى حولها أو فحصها .

3 - الشكاوى التى يتداول موضوعها بجهات التحقيق أو القضاء .

4 - الشكاوى التى يتبين سابقة فحصها بمعرفة الهيئة أو أية جهة أخرى .

5 - الشكاوى التى يتبين قيام الجهة الإدارية بإتخاذ إجراءات إيجابية لإزالة أسبابها .

أسلوب تقديم الشكوي

أولاً : من خلال مكتب خدمة المواطنين:

شكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية يتقدم بها المواطنون بأنفسهم لمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء فهمى بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

ثانياً : من خلال البريد العادى :

ترسل الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح بعاليه بصندوق بريد رقم 111 هليوبلس .

ثالثاً : من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة :

من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg ثم الدخول على قسم "الشكاوى" بالقائمة الرئيسية ثم إختيار "إرسال شكوى"، وملئ نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.

رابعاًً : من خلال الفاكس :

ترسل الشكاوى على الفاكس رقم 0020222915403

تليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى .

خامساً : يمكن الاستعلام عن نتائج فحص الشكاوي المقدمة من خلال الاتصال تليفونياً بالارقام السابقة

كما أكدت الهيئة، إنه سوف يتم إخطار الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.



