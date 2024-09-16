مسئول كوري يشيد بالعلاقات مع مصر ويعلن بدء أسبوع الثقافة الكورى فى 22 سبتمبر

كتبت رباب فتحى

قال مدير المركز الثقافي الكوري بالقاهرة ، أوه سونج هو إن هذا العام يصادف العام العاشر لتأسيس المركز الثقافي في القاهرة بينما تحتفل القاهرة وسيول العام المقبل بالذكرى 30 لإقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، مما يعني أن الفترة المقبلة ستشهد زخما كبيرا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم أن المركز الثقافي ينظم أسبوع الثقافة الكوري للمرة الثانية هذا العام ، وسيركز هذه المرة على الموسيقى والموسيقى التقليدية الكورية.

وقال ان الطلاب المصريين يشاركون في أسبوع الثقافة الكوري من خلال التدريب على عزف الموسيقى الكورية وسيشاركون في حفل الختام لأسبوع الثقافة.

وأضاف أنه رغم بعد المسافة بين البلدين ، إلا أن الفعاليات الثقافية تقرب بين الشعبين الصديقين والذين يتشابهان في الكثير من المجالات

وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين معتبرا أن هذا التطور يساعد في توطيد العلاقات بين البلدين.

ويبدأ أسبوع الثقافة الكورية الذي يحمل أسم "كي-ساوند" في دار الأوبرا يوم 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر. ويشارك في حفل الافتتاح الفريق الكوري لينالي الشهير الذي يقدم مزيجا من الموسيقى التقليدية والمعاصرة.

وسيقدمون ٩ أغاني كل أغنية تسرد قصة أسطورة كورية شهيرة كما سيقدمون أغاني جديدة لأول مرة في مصر.

كما سيتم غناء أغاني تقليدية موجودة في قائمة اليونسكو للتراث والتي تعبر عن الشعب الكوري. وسيتم كذلك استعراض الالات الموسيقية التقليدية الكورية.

الأسبوع الثقافى الكوري

الأسبوع الثقافى الكوري

الأسبوع الثقافى الكوري