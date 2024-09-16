مراقبة الأغذية توصى بإغلاق 77 منشأة دون ترخيص بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية عن قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى، بشن حملات تفتيشية على 264 منشأة تبين أن 77 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

واوضح "مدكور" أن الحملات قد تمكنت من تحرير 195 محضرا، وسحب 158 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 1354 كجم من أغذية متنوعة، و 315 لتراً من عصائر، وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع تغير في الخواص الطبيعية



وفى سياق متصل قام مكتب مراقبة الأغذية بالمطرية بضبط كمية قدرها 150 كجم من منتجات دجاج غير صالحة للاستهلاك، وتم تحرير محضر جنحة "غش أغذية"، واستكمال جميع الإجراءات القانونية.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى.