محافظ كفرالشيخ: خطة متكاملة لتطوير وتجميل الميادين

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مساء الأحد، أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، بالإضافة إلى متابعة استعدادات المحافظة للخطة التنفيذية، تنفيذًا لتكليفات اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ متابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة بالشوارع والميادين والمحاور ومداخل المدن على مستوى المحافظة، وتكثيف جهود تأهيل وتمهيد وتسوية الطرق تلبيةً لاحتياجات أهالي كفرالشيخ، لتعزيز الهوية البصرية والصورة السياحية وتحسين الانطباع الأول للزوار عن المحافظة، وتوفير بيئة أكثر نظافة وجمالًا للأهالي وتحقيق التنمية المستدامة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة الاستعدادات للخطة التنفيذية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «بداية جديدة لبناء الإنسان»، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، إن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، من الركائز المهمة للعمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية.



تجميل الميادين بكفر الشيخ



تطوير ميادين كفر الشيخ



تفقد التطوير



نائب محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير