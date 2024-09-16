محافظ الجيزة يناقش تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحوامدية والبدرشين

كتبت – مرام محمد

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ببحث احتياجات قسم الغسيل الكلوى بمستشفى الصف المركزى ودعم مستشفى أبو النمرس العام بمحول كهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر البدرشين والحوامدية والعياط وأبو النمرس والصف وأطفيح، فى استجابة فورية لطلبات الأعضاء من الحضور لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنى الصف وأبو النمرس.

وناقش المحافظ مع الحضور سبل تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين، وذلك من خلال بحث معوقات الانتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بقرى الشيخ عتمان وأم خنان وموقف تشغيل محطة مياه الحوامدية.

وشدد المحافظ على ضرورة إسراع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءت الخاصة بتشغيل محطة مياه الشوبك الغربى بالبدرشين، لتوصيل خدمات مياه الشرب لـ14 عزبة من توابع الشوبك، بالإضافة لبحث ملفات مشروعات الصرف الصحى بقرى ميت شماس وزاوية أبو مسلم بأبو النمرس.

وتطرق الحضور لبحث ملف المنطقة الصناعية بجرزا لمحاولة تحقيق الاستفادة القصوى منها، بالإضافة لمتابعة مشروع الإسكان الإجتماعى بالقرية، مؤكدًا على سرعة بدء إجراءات تسليم عقود باكيات السوق الحضارى بالعياط استعدادًا لتشغيل الفعلى له.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ومدير المديريات والأجهزة والإدارات المعنية.