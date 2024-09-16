لتنمية الوعي الديني.. ندوة للاحتفال بالمولد النبوى الشريف فى الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

نفذت إدارة شباب المنصورة ندوة دينية احتفالا بالمولد النبوي الشريف، اليوم الإثنين، بمركز شباب البرامون ضمن مشروعات الدفعة الأولى للخطة المحلية للإدارة العامة لتنمية النشء، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "صيف شبابنا"، تحت إشراف محمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، ومحمد الرفاعي، مدير إدارة شباب المنصورة، ونصر رجب، رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب المنصورة، وميادة سويلم، مسئول المحليات بمديرية الشباب والرياضة.

تهدف الندوة إلى تنمية الوعي الديني والثقافي لدى النشء، ومعرفة السيرة النبوية الشريفة، والتحلي بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسنته في كل أمور حياتنا، وتذكر المسلمين في كافة أرجاء الدنيا بما كان عليه صاحب الذكرى العطرة من خلق قويم ونهج مستقيم، وكيف كان مولده نورًا أضاء الدنيا وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان واليقين.

وتطرقت الندوة أيضًا إلى التأكيد على أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان، ووجوب اتباعه، وإن ذلك واجب على كل مسلم، ولا يكتمل اسلام المرء إلا باتباع الله والإيمان برسوله وأتباعه أيضًا، وأخذ ما أمر به، والبعد عما نهى عنه، والتمسك بمكارم الأخلاق والحفاظ عليها، حيث كان رسول الله أُسوة حسنة يُحتذى بها في الأخلاق والأفعال، بل الحياة كلها.



في سياق متصل، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية (الإدارة العامة للشباب)، اليوم الإثنين، ندوة تعريفية عن «ريادة الأعمال» للشباب والفتيات الخريجين الراغبين فى بدء مشروعات صغيرة بقاعة التدريب بمركز شباب مدينة الجمالية، فى إطار مبادرة "طور وغير" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب).

جاءت فعاليات الندوة التعريفية عن «ريادة الأعمال» تحت إشراف سامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، ومحمد حامد صقر، مدير إدارة شباب الجمالية، ومنسقى التدريب بالمشروع غادة السيد، وأمنية رفعت، بالإدارة العامة للشباب بالمديرية، وحاضر في الندوة الدكتورة أمل محمود.

تناولت الدكتورة أمل محمود خلال الندوة بالحديث حول الفرق بين إدارة الأعمال، وريادة الأعمال، وكيف أن إدارة الأعمال هي فن إنجاز الأعمال عن طريق التخطيط والتوجيه، والتنظيم، والتحكم بالمنافسين، بينما ريادة الأعمال هي إنشاء مؤسسة، أو منظمة، أو شركة، والمخاطرة مالياً بهدف الحصول على الأرباح، أى أن إدارة الأعمال تركز على إدارة الأعمال التجارية، بينما ريادة الأعمال تركز على إقامة وإنشاء مشاريع تجارية جديدة، بالإضافة إلى أن الهدف من ريادة الأعمال هو أن تساهم ريادة الأعمال بفتح باب جديد للثروة يدعم التنمية الاقتصادية للدول، لأن التأثير المتتابع الناجم عن زيادة فرص العمل، وارتفاع الأجور إلى تحسين مستوى الدخل القومي بشكل أساسي، والذي يترجم على شكل إيرادات ضريبية تُستثمر في تطوير جميع قطاعات الدولة المتعثرة على اختلافها.

وفى نفس السياق أشارت الدكتورة أمل محمود إلى أهمية ريادة الأعمال والدور الذي تلعبه في دعم الشباب، ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع بما يسهم في خلق الآلاف من فرص العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين الخريجين، حتى يكون كوادر القادرة على نقل الأفكار، وتفعيلها لتحقيق التطور، والتقدم للمجتمع، والمساهمة في التنمية الشاملة، وتفعيلاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال؛ تحقيقاََ لرؤية مصر 2030.

من جانبها، أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة على أن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب حريصة على تقديم الندوات التعريفية لريادة الأعمال وتدريبات "طور وغير" للشباب، التي تدعم انتشار المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر بالتعاون مع شركاء التنمية، واستحداث آليات مختلفة، ومتطورة لإدخال التقنيات، والنظم الحديثة، والعالمية لتلك المشروعات في مصر، وتكريس كافة الإمكانيات في دعم إقامة المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

تأتي فعاليات الندوة التعريفية لريادة الأعمال برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ومنال جمال الدين، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، و سامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، ومحمد حامد صقر، مدير إدارة شباب الجمالية.