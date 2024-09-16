فتح باب التقديم المباشر لكليتي الطب البيطري والفنون البصرية بجامعة بنها الأهلية

القليوبية إبراهيم سالم

تبدأ جامعة بنها الأهلية بالعبور، اليوم الإثنين، تلقى طلبات التقديم المباشر لكلية الطب البيطري، وحتى يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر الجاري، أو لحين اكتمال الأعداد المطلوبة، وذلك وفقاً للحدود الدنيا التالية، الثانوية العامة المصرية والأزهرية والنيل ومدارس المتفوقين 67%، والمعادلة العربية والأجنبية: 56%، وتكون المصروفات الدراسية 80 ألف جنيه

وأعلنت الجامعة فتح باب التقديم المباشر لكلية الفنون البصرية والتصميم للعام الأكاديمي 2024-2025، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر 2024، أو لحين اكتمال الأعداد، وفقاً للحدود الدنيا التالية، ثانوية عامة مصرية وأزهرية والنيل ومدارس المتفوقين 53%، ومعادلة عربية وأجنبية 58%.

وكشفت ان البرامج المتاحة بكلية الفنون البصرية والتصميم، هي تصميم داخلي وأثاث "علمي علوم وعلمي رياضة"، الميديا وفنون الإعلان "علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي"، على أن تكون المصروفات الدراسية 60 ألف جنيه.

ولمعرفة التعليمات والمستندات المطلوبة يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://drive.google.com/.../1iIh76mGUJXXOIAFcZHk.../view.

وحذرت الجامعة، بأنها لا تتعامل بأي حال من الأحوال مع مكاتب أو وسطاء أو أفراد يتدخلون بين الجامعة والطلاب، كما حذرت من الأشخاص الذين يدعون أنهم مسؤولون عن القبول أو الوساطة.