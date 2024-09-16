اليوم السابع
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غرفة عمليات وزارة التموين تتابع انتظام ضخ المنتجات بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 03:00 م
غرفة عمليات وزارة التموين تتابع انتظام ضخ المنتجات بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر معرض أهلا مدارس
كتب مدحت وهبة

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تابعت غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل معرض أهلا مدارس بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث اشارت الى استمرار ضخ المنتجات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية للمعرض أول بأول في ظل  اقبال المواطنين على شراء المنتجات بأسعار مخفضة تصل الى 30% .

وجدير بالذكر أن معرض أهلا مدارس بمدينة نصر يوفر المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30% حيث يتضمن المعرض جميع المستلزمات من "ملابس وأحذية وشنط مدرسية وزى مدرسى وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة، كذلك كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن من خلال الشركات التابعة لوزارة التموين.

 







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