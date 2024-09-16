طرح أعلى 3 لوحات مميزة بالمزاد وقيمة الواحدة تتخطى مليون جنيه.. التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على عدة لوحات معدنية مميزة للسيارات، منها سعرها وصل مليون و 250 ألف جنيه، تحمل رقم (ر أ أ- 1111) وحتى الآن متزايد عليها شخصين، وأخرى سعرها مليون و 200 ألف جنيه رقمها "س - 66”، وأخرى سعرها مليون 130 الف جنيه، رقمها "م هـ م- 4”.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.