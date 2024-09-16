اليوم السابع
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طرح أعلى 3 لوحات مميزة بالمزاد وقيمة الواحدة تتخطى مليون جنيه.. التفاصيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 04:50 م
طرح أعلى 3 لوحات مميزة بالمزاد وقيمة الواحدة تتخطى مليون جنيه.. التفاصيل طرح أعلى 3 لوحات مميزة بالمزاد
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على عدة لوحات معدنية مميزة للسيارات، منها سعرها وصل مليون و 250 ألف جنيه، تحمل رقم (ر أ أ- 1111) وحتى الآن متزايد عليها شخصين، وأخرى سعرها مليون و 200 ألف جنيه رقمها "س - 66”، وأخرى سعرها مليون 130 الف جنيه، رقمها "م هـ م- 4”.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.
2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.
3- الضغط على "كون لوحتك الآن".
4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".
5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.
6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

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مزاد لوحة مميزة




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