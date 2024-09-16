ضبط 4 متهمين ألقوا مادة حارقة على مزراع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبلت مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، مزارع يبلغ من العمر 63 سنة، مصابًا بحروق نارية في الوجه والرقبة والصدر، نتيجة لإلقاء مادة حارقة تم تحويله لتلقي العلاج اللازم فى المستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا بوقوع اعتداء على المزارع من قبل نجل شقيقه وآخرين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية موروثة، وتم ضبط المتهمين.

وبالإنتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج أن المتهمين قاموا بسكب مادة حارقة على المصاب بسبب خلافات حول الأرض الموروثة وبسؤال المصاب، أفاد بأن نجل شقيقه هو من قام بتحريض الآخرين وبضبطهم اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة بناءً على تحريض الأول، حيث قام الثاني بإلقاء المادة الحارقة بقصد تهديده مقابل مبلغ مالي لم يتحصلا عليه.

تمت عملية التحفظ على المتهمين والأداة المستخدمة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.