ضبط لصوص سرقوا 1179 تابلت من داخل مخزن للأجهزة فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية متضمناً سرقة 1100 جهاز "تابلت" من مخازن وزارة التربية والتعليم بالجيزة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من (مدير عام "بوزارة التربية والتعليم") بتضرره من القائمين على مخزن تابع لجهة عمله كائن بمدينة مبارك التعليمية بالجيزة ، لاكتشافه فقد 1179 جهاز تابلت من أصل 150 ألف جهاز) أثناء عمـــــل جـــــــرد للمخزن وبمواجهتهم نفوا ارتكابهم للواقعة .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكبا الواقعة ( عامل بوفية بذات الجهة - سائق بإحدى شركات النقل الذكى) بإستخدام سيارة ملاكى "ملك شقيقة الثانى" .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة .. وبمواجهتهما إعترف الأول بقيامه باستغلال طبيعة عمله وإستيلائه على أجهزة التابلت المشار إليها على فترات ، ووضعها داخل عربة القمامة وإخراجها من محل البلاغ والتقابل مع الأخير وإعطائه الأجهزة المستولى عليها لتصريفها لدى عملائهما ، وأضافا بتحصلهما على مبلغ 2,7 مليون جنيه نظير بيع الأجهزة لدى (5 أشخاص عملاء سيئ النية " تم ضبطهم" وبحوزتهم 682 جهاز تابلت من الأجهزة المُبلغ بسرقتها).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استكمال الجهود لضبط باقى المسروقات.



