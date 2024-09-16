اليوم السابع
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ضبط لصوص سرقوا 1179 تابلت من داخل مخزن للأجهزة فى الجيزة

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 04:54 م
ضبط لصوص سرقوا 1179 تابلت من داخل مخزن للأجهزة فى الجيزة اللصوص والسرقات
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية متضمناً سرقة 1100 جهاز "تابلت" من مخازن وزارة التربية والتعليم بالجيزة .

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من (مدير عام "بوزارة التربية والتعليم") بتضرره من القائمين على مخزن تابع لجهة عمله كائن بمدينة مبارك التعليمية بالجيزة ، لاكتشافه فقد 1179 جهاز تابلت من أصل 150 ألف جهاز) أثناء عمـــــل جـــــــرد للمخزن وبمواجهتهم نفوا ارتكابهم للواقعة .


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكبا الواقعة ( عامل بوفية بذات الجهة - سائق بإحدى شركات النقل الذكى) بإستخدام سيارة ملاكى "ملك شقيقة الثانى" .


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة فى الواقعة .. وبمواجهتهما إعترف الأول بقيامه باستغلال طبيعة عمله وإستيلائه على أجهزة التابلت المشار إليها على فترات ، ووضعها داخل عربة القمامة وإخراجها من محل البلاغ والتقابل مع الأخير وإعطائه الأجهزة المستولى عليها لتصريفها لدى عملائهما ، وأضافا بتحصلهما على مبلغ 2,7 مليون جنيه نظير بيع الأجهزة لدى (5 أشخاص عملاء سيئ النية " تم ضبطهم" وبحوزتهم 682 جهاز تابلت من الأجهزة المُبلغ بسرقتها).


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار استكمال الجهود لضبط باقى المسروقات.


 







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