ضبط شكائر أرز منتهية الصلاحية ودقيق مدعم معاد تدويره خلال حملات تموينية بالجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التموين بالجيزة، عن نتائج حملاتها على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية نطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، بتشديد الرقابة على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود، والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها إن الحملات أسفرت عن ضبط 70 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم داخل مخزن بمعرفة إدارة تموين الصف، و5 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بمعرفة إدارة تموين الجيزة، و17 شيكارة أرز منتهية الصلاحية بمعرفة إدارة تموين الجيزة، و670 علبة سجائر مجهولة المصدر بمعرفة إدارة تموين العمرانية.

وأضافت أنه تم ضبط 12.5 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بمعرفة إدارة تموين البدرشين، و55 جوال دقيق بلدي مدعم معاد تدويره بمعرفة إدارة تموين الصف، و5 أجولة دقيق بلدي مدعم معاد تدويره بمعرفة إدارة تموين المنيرة الغربية، و130 زجاجة منظفات مجهولة المصدر بمعرفة إدارة تموين الصف، و103 برطمانات عسل بدون بيانات مجهول المصدر بمعرفة إدارة تموين الصف.

وتابعت أن مجهودات الإدارات الخارجية، أسفرت عن تحرير 55 محضر شهادة صحية، و26 محضر بدون رخصة مزاولة نشاط، و57 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر سلع بدون فواتير، و5 محاضر بدون فواتير، و4 محاضر مواد بترولية.

وأشارت المديرية إلى أن في إطار السلع التموينية، تم تحرير 31 محضرًا لمحال تموينية على مستوى المحافظة، وفي إطار المرور اليومي على المخابز البلدية المدعمة، من خلال الرقابة المركزية والإدارات الخارجية، تم تحرير 217 تقرير نقص وزن، و168 تقرير مواصفات، و79 تقرير مراجعة أرصدة، و64 تقرير غلق، و20 تقرير عدم إعطاء بون، و46 تقرير نظافة، و24 تقرير قائمة، و12 تقرير عدم وجود سجل.