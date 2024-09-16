شروط وخطوات إصدار ترخيص ترميم عقار من المركز التكنولوجى

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لإصدار تراخيص البناء (الترميم)، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية إجراءات إصدار تراخيص البناء (الترميم)، على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيلأعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.

- تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

- مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- ملئ النموج الخاص بالخدمة.

- تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كل المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

- سداد رسم المعاينة.

- بعد معاينة الإدارة المختصة.. يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

- سداد رسوم الرخصة.

- استلام الرخصة لبدء العمل بها.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالمباني، منها: (طلب استخراج بيان بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، طلب ترخيص أعمال (بناء جديد)، طلب ترخيص أعمال (تعلية أو إضافة)، طلب ترخيص أعمال بناء (استكمال)، طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية).