روسيا تعلن إسقاط مقاتلة ميج 29 أوكرانية و13 طائرة مسيرة

وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي تمكن من إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 13 طائرة مسيرة.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 121 و123 في مناطق نوفوألكساندروفكا وغافريلوفكا وكاميشاني وبريدنيبروفسكوي وفيليتينسكوي في مقاطعة خيرسون، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر "ميستا- بي" عيار 152 ملم، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومستودع ذخيرة ميدانيا.