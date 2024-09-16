رئيس جامعة المنصورة يناقش مع أعضاء هيئة التدريس تحديات وتطوير التعليم

الدقهلية - سارة الباز

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لقاء مفتوحا مع الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالكليات النظرية، اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة؛ لمناقشة التحديات الجوهرية، التي تواجه الهيئة المعاونة من معيدين، ومدرسين مساعدين في أداء مهامهم، والاستماع إلى آرائهم حول تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور شريف خاطر على اهتمام الجامعة الكبير بكوادرها البشرية، معتبراً أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس شركاء أساسين في بناء المستقبل، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل محفزة، وتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءتهم، وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل.

و من جانبه أوضح الدكتور طارق غلوش أن الجامعة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير البنية التحتية للبحث العلمي من خلال إنشاء منصة إلكترونية متكاملة للدراسات العليا على غرار المنصات العالمية يتم رفع المحاضرات عليها بشكل تفاعلي بمستوى عالى؛ للتسهيل على الباحثين في قطاع الدراسات العليا، ونظام إلكترونى للملفات الخاصة برسائل الماجستير والدكتوراه، وتوفير التمويل اللازم للباحثين، حوافز النشر، التي تقدم للباحثين الناشرين في مجلات دولية ذات معامل تأثير عالى، وإتاحة المعلومات حول الجهات الدولية المانحة للبعثات في الجامعات الأوروبية، والهيئات الدولية، والإعلان عنها داخل الجامعة، وعلى وسائل التواصل الإجتماعي.

كما أوضح أن الجامعة بصدد إنشاء كلية للدراسات العليا تتضمن برامج بينية بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية في مختلف التخصصات، وكذلك خطة الجامعة لإنشاء مدينة البحوث، والتي تضم معظم مراكز التميز البحثي والمعامل البحثية المعتمدة في الجامعة.