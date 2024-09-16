اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

.

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: احتفالية ذكرى مولد النبوي فرصة لتهنئة شعب مصر

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:35 م
رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: احتفالية ذكرى مولد النبوي فرصة لتهنئة شعب مصر احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم  باحتفالية ذكرى مولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفضلية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الكريم، الذي جمع كبار رجال الدولة والقيادات الدينية.

وأكد المطران سامى فوزى أن الاحتفال فرصة لتهنئة شعب مصر العظيم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مصليًا أن يحفظ الله القدير مصر بخير وسلام.

 







الكنيسه الاسقفيه

المولد النبوى الشريف

احتفال المولد النبوى

الرئيس السيسى



الموضوعات المتعلقة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك فى حفل تخرج طلاب معهد جبال النوبة للكتاب المقدس

الأحد، 04 أغسطس 2024 11:24 ص

حلوى وعروسة وزينة وأناشيد دينية.. كيف أحيت بلدان العرب ذكرى المولد النبوى الشريف؟.. مواكب الشموع فى شوارع المغرب.."عصيدة الزقوقو" وزغاريد "القيروان" بتونس.. رسم الحناء فى العراق.."المشبك" فى لبنان وسوريا

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:00 م

كلمة الرئيس السيسى فى الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.. إنفوجراف

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 05:41 م

وزير الأوقاف: ندعو أشقاءنا فى غزة للتمسك التام بأرض وطنهم مهما كانت التضحيات

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 03:42 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة