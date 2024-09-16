رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: احتفالية ذكرى مولد النبوي فرصة لتهنئة شعب مصر

كتب: محمد الأحمدى

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم باحتفالية ذكرى مولد النبوي الشريف التي نظمتها وزارة الأوقاف، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفضلية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال الكريم، الذي جمع كبار رجال الدولة والقيادات الدينية.

وأكد المطران سامى فوزى أن الاحتفال فرصة لتهنئة شعب مصر العظيم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، مصليًا أن يحفظ الله القدير مصر بخير وسلام.